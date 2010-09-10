Новости криптовалюты
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Новости криптовалюты
Кто может посоветовать хороший интернет ресурс на котором можно читать новости о криптовалюте? Желательно чтобы регистрироваться там не нужно было.
Re: Новости криптовалюты
Буцефалия писал(а):Кто может посоветовать хороший интернет ресурс на котором можно читать новости о криптовалюте? Желательно чтобы регистрироваться там не нужно было.
Тут вопрос только в том кому именно верить. Лично я из своего опыта могу сказать что лучше читать проверенные биткоин новости https://cryptobit.media/ru/ . А то в интернете можно попасть на не правдивые статьи к сожалению.
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