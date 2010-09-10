Новости криптовалюты
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Новости криптовалюты
Кто может посоветовать хороший интернет ресурс на котором можно читать новости о криптовалюте? Желательно чтобы регистрироваться там не нужно было.
Re: Новости криптовалюты
Буцефалия писал(а):Кто может посоветовать хороший интернет ресурс на котором можно читать новости о криптовалюте? Желательно чтобы регистрироваться там не нужно было.
Тут вопрос только в том кому именно верить. Лично я из своего опыта могу сказать что лучше читать проверенные биткоин новости https://cryptobit.media/ru/ . А то в интернете можно попасть на не правдивые статьи к сожалению.
Re: Новости криптовалюты
Да уж. Всю информацию надо проверять и перепроверять
Re: Новости криптовалюты
Новости читать очень полезно, особенно если вы являетесь человеком который торгует криптой или же занимается инвестициями в нее. Я вот купил себе несколько монет одной продвинутой валюты и жду пока будет расти курс (меня интересует серьезный рост). Но я очень беспокоюсь о безопасности своего кошелька, мне рекомендовали использовать биткоин миксер чтобы ее повысить. Что можете о этом сказать?
Re: Новости криптовалюты
Курс биткоина не так-то легко и угадать. Сколько даже именитых инвесторов промахивалось с прогнозами. Так что тут надо быть очень осторожными и крепкие нервы иметь.
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