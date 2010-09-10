Новости криптовалюты

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Новости криптовалюты

Сообщение Буцефалия » 18 фев 2019, 16:46

Кто может посоветовать хороший интернет ресурс на котором можно читать новости о криптовалюте? Желательно чтобы регистрироваться там не нужно было.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Новости криптовалюты

Сообщение Изаура » 18 фев 2019, 16:47

Буцефалия писал(а):Кто может посоветовать хороший интернет ресурс на котором можно читать новости о криптовалюте? Желательно чтобы регистрироваться там не нужно было.


Тут вопрос только в том кому именно верить. Лично я из своего опыта могу сказать что лучше читать проверенные биткоин новости https://cryptobit.media/ru/ . А то в интернете можно попасть на не правдивые статьи к сожалению.
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Новости криптовалюты

Сообщение Raduznaya » 24 фев 2019, 21:09

Да уж. Всю информацию надо проверять и перепроверять
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Новости криптовалюты

Сообщение Буцефалия » 22 мар 2019, 04:12

Новости читать очень полезно, особенно если вы являетесь человеком который торгует криптой или же занимается инвестициями в нее. Я вот купил себе несколько монет одной продвинутой валюты и жду пока будет расти курс (меня интересует серьезный рост). Но я очень беспокоюсь о безопасности своего кошелька, мне рекомендовали использовать биткоин миксер чтобы ее повысить. Что можете о этом сказать?
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Новости криптовалюты

Сообщение Venik » 22 май 2020, 12:04

Курс биткоина не так-то легко и угадать. Сколько даже именитых инвесторов промахивалось с прогнозами. Так что тут надо быть очень осторожными и крепкие нервы иметь.
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Новости криптовалюты

Сообщение Kirill23 » Вчера, 12:33

Буцефалия писал(а):Кто может посоветовать хороший интернет ресурс на котором можно читать новости о криптовалюте? Желательно чтобы регистрироваться там не нужно было.

где можно обменять криптовалюту выгодно?
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Новости криптовалюты

Сообщение Kirill23 » Вчера, 12:42

Raduznaya писал(а):Да уж. Всю информацию надо проверять и перепроверять

само собой разумеется!
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