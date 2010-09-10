Мебель для детской комнаты

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Мебель для детской комнаты

Сообщение Hijid » Сегодня, 00:05

Решили с женой мебель для детской комнаты новую купить. Присмотрели пару вариантов в Мебель.Директ. Мебель красивая и современная, цена доступная и отзывы о компании положительные есть. Может кто-то заказывал у них, как вообще дела с доставкой и установкой? Боюсь не сумею сам собрать...
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