Мебель для детской комнаты
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Мебель для детской комнаты
Решили с женой мебель для детской комнаты новую купить. Присмотрели пару вариантов в Мебель.Директ. Мебель красивая и современная, цена доступная и отзывы о компании положительные есть. Может кто-то заказывал у них, как вообще дела с доставкой и установкой? Боюсь не сумею сам собрать...
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