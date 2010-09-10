Реально ли выиграть в онлайн казино
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Реально ли выиграть в онлайн казино
Всем привет. У меня есть один знакомый , который постоянно хвастается , что он выиграл в казино крупную сумму. А вообще реально выиграть в казино или это так брехня?
Re: Реально ли выиграть в онлайн казино
Привет. Вообще то реально. Вот разберем пример с онлайн казино Вулкан-делюкс: http://po-chestnomu.ru/. Здесь при регистрации клуб выплатит бонус в размере 100 дол. При пополнении депозита еще бонус в размере 100% от суммы пополнения.Если даже вы внесете 100 дол. у вас на счете будет уже 300. И на эти деньги можно сделать большое количество ставок. И значит шанс выиграть тоже будет большой. Кто не рискует , тот не пьет шампанского.
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