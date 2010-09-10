Реально ли выиграть в онлайн казино

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Реально ли выиграть в онлайн казино

Сообщение vorog58 » Сегодня, 08:58

Всем привет. У меня есть один знакомый , который постоянно хвастается , что он выиграл в казино крупную сумму. А вообще реально выиграть в казино или это так брехня?
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Реально ли выиграть в онлайн казино

Сообщение inna8585v » Сегодня, 09:07

Привет. Вообще то реально. Вот разберем пример с онлайн казино Вулкан-делюкс: http://po-chestnomu.ru/. Здесь при регистрации клуб выплатит бонус в размере 100 дол. При пополнении депозита еще бонус в размере 100% от суммы пополнения.Если даже вы внесете 100 дол. у вас на счете будет уже 300. И на эти деньги можно сделать большое количество ставок. И значит шанс выиграть тоже будет большой. Кто не рискует , тот не пьет шампанского.
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