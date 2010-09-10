Блокировка

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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Блокировка

Сообщение Holly » 29 минут назад

День добрый! Я к вам за советом. Дело вот в чем. Я иногда делаю ставки на сайте Винлайн. Давненько там не была, а сегодня захожу - сайт заблокирован. Почему так и что делать-то вообще? У меня же там деньги остались на аккаунте!
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: Блокировка

Сообщение Хойя » 18 минут назад

Так а зачем вы их там держали, если ставки делаете не часто. Я бы сразу вывела все! Теперь, наверно, уже и ничего не сделать. Ну будет вам урок на будущее.
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