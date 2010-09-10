Блокировка
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Блокировка
День добрый! Я к вам за советом. Дело вот в чем. Я иногда делаю ставки на сайте Винлайн. Давненько там не была, а сегодня захожу - сайт заблокирован. Почему так и что делать-то вообще? У меня же там деньги остались на аккаунте!
Re: Блокировка
Так а зачем вы их там держали, если ставки делаете не часто. Я бы сразу вывела все! Теперь, наверно, уже и ничего не сделать. Ну будет вам урок на будущее.
Re: Блокировка
Зачем вы зря пугаете девушку, если не разбираетесь в этом вопросе? Совершено ничего страшного не произошло и с деньгами там все в порядке. Просто букмекеры, когда их Роскомнадзор блокирует, переносят содержимое сайта на другой адрес. Получается своего рода зеркало. Вот и получается, что вам надо найти зеркало БК Винлайн: http://bookmakersbet.ru/zerkalo-vinlajn Там получите доступ к своему аккаунту и к своим деньгам
Re: Блокировка
Как вы не боитесь ставки делать? Я когда узнала, что у меня муж таким балуется, так очень расстроилась. Поругались даже по этому поводу. Зачем зря деньги на ветер выкидывать??
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