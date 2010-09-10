Блокировка

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Блокировка

Сообщение Holly » 19 фев 2019, 15:00

День добрый! Я к вам за советом. Дело вот в чем. Я иногда делаю ставки на сайте Винлайн. Давненько там не была, а сегодня захожу - сайт заблокирован. Почему так и что делать-то вообще? У меня же там деньги остались на аккаунте!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: Блокировка

Сообщение Хойя » 19 фев 2019, 15:11

Так а зачем вы их там держали, если ставки делаете не часто. Я бы сразу вывела все! Теперь, наверно, уже и ничего не сделать. Ну будет вам урок на будущее.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Блокировка

Сообщение Raduznaya » 19 фев 2019, 15:46

Зачем вы зря пугаете девушку, если не разбираетесь в этом вопросе? Совершено ничего страшного не произошло и с деньгами там все в порядке. Просто букмекеры, когда их Роскомнадзор блокирует, переносят содержимое сайта на другой адрес. Получается своего рода зеркало. Вот и получается, что вам надо найти зеркало БК Винлайн: http://bookmakersbet.ru/zerkalo-vinlajn Там получите доступ к своему аккаунту и к своим деньгам
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Блокировка

Сообщение Пантерка » 19 фев 2019, 16:05

Как вы не боитесь ставки делать? Я когда узнала, что у меня муж таким балуется, так очень расстроилась. Поругались даже по этому поводу. Зачем зря деньги на ветер выкидывать??
Вернуться к началу
Аватара пользователя
staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Блокировка

Сообщение staspavlov777 » Вчера, 14:07

"Может бан поймал? Такое может быть тоже, если что переходи на мелбет тоже достойный букмекер с хорошими бонусами, сразу даже подскажу свежее зеркало melbet.com чтобы в случае чего проблем не было с входом, там даже лучше вам будет. Да и интерфейс мне кажется поудобнее чем на винлайне."
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя