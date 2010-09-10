Что нужно знать о здоровье ребенка в эру цифровых технологий

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Что нужно знать о здоровье ребенка в эру цифровых технологий

Сообщение inna8585v » Сегодня, 18:36

Что нужно знать о здоровье ребенка в эру цифровых технологий. На этот и многие другие вопросы можно узнать здесь: https://childdevelop.ru/articles/health/6939/ и как мобильные устройства влияют на здоровье ваших детей. И какие шаги стоит предпринять. На этом сайте получите ответы на все вас интересующие вопросы по развитию вашего ребенка.
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