Детская мебель, как выгоднее

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Детская мебель, как выгоднее

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 19:27

Как выгоднее покупать детскую мебель в полностью голую комнату, в виде комплекта или по отдельности? Какие плюсы и минусы того и другого варианта? Под комплектом подразумеваю полностью все части по типу такого как на фото ниже, нашел в мебельном центре богатырь https://bogatir.online/catalog/detskie , которая за 225 тыс. руб. Если брать по отдельности, то как правильно подобрать стиль, чтобы все части гармонично смотрелись?
Изображение
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя