Детская мебель, как выгоднее
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Детская мебель, как выгоднее
Как выгоднее покупать детскую мебель в полностью голую комнату, в виде комплекта или по отдельности? Какие плюсы и минусы того и другого варианта? Под комплектом подразумеваю полностью все части по типу такого как на фото ниже, нашел в мебельном центре богатырь https://bogatir.online/catalog/detskie , которая за 225 тыс. руб. Если брать по отдельности, то как правильно подобрать стиль, чтобы все части гармонично смотрелись?
Re: Детская мебель, как выгоднее
красивый фурнитур
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