Детская мебель, как выгоднее
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Детская мебель, как выгоднее
Как выгоднее покупать детскую мебель в полностью голую комнату, в виде комплекта или по отдельности? Какие плюсы и минусы того и другого варианта? Под комплектом подразумеваю полностью все части по типу такого как на фото ниже, нашел в мебельном центре богатырь https://bogatir.online/catalog/detskie , которая за 225 тыс. руб. Если брать по отдельности, то как правильно подобрать стиль, чтобы все части гармонично смотрелись?
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Детская мебель, как выгоднее
В комнату нашего ребёнка мы не закупали прям так массово мебель. Сперва одно брали, потом другое. По карману покупка мебели очень сильно бьет. Сперва спальное место обустроили, недавно школьный угол. Покупали растущий стульчик Конёк Горбунёк https://www.kon-gor.com/detskij-reguliruemyj-stul-konyok-gorbunyok-obzor/ и письменный стол. Такой стул выбрали потому, что у него широкая изогнутая спинка, которая помогает сохранить ребёнку осанку. И сам стул служит все школьные годы, так как сделан он из массива бука, такой попробуй сломать ещё.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей