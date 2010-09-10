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Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 71 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Детская мебель, как выгоднее Цитата Сообщение Buneyaz » 19 фев 2019, 19:27

Как выгоднее покупать детскую мебель в полностью голую комнату, в виде комплекта или по отдельности? Какие плюсы и минусы того и другого варианта? Под комплектом подразумеваю полностью все части по типу такого как на фото ниже, нашел в мебельном центре богатырь https://bogatir.online/catalog/detskie , которая за 225 тыс. руб. Если брать по отдельности, то как правильно подобрать стиль, чтобы все части гармонично смотрелись? Вернуться к началу

Anatup Гость RZN.info Сообщения: 101 Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23 Откуда: Рязань Re: Детская мебель, как выгоднее Цитата Сообщение Anatup » Сегодня, 07:57 В комнату нашего ребёнка мы не закупали прям так массово мебель. Сперва одно брали, потом другое. По карману покупка мебели очень сильно бьет. Сперва спальное место обустроили, недавно школьный угол. Покупали растущий стульчик Конёк Горбунёк https://www.kon-gor.com/detskij-reguliruemyj-stul-konyok-gorbunyok-obzor/ и письменный стол. Такой стул выбрали потому, что у него широкая изогнутая спинка, которая помогает сохранить ребёнку осанку. И сам стул служит все школьные годы, так как сделан он из массива бука, такой попробуй сломать ещё. Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти. Вернуться к началу

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