Брендовая одежда для активного отдыха.

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 215
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Брендовая одежда для активного отдыха.

Сообщение vorog58 » Сегодня, 09:28

Представляю сеть магазинов Марафон: https://marathon.ua/ Где можно приобрести брендовую одежду для активного отдыха и повседневной жизни по очень доступным ценам. Здесь представлена и дисконтная программа 5%,10%,15%
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