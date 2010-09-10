Брендовая одежда для активного отдыха.
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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Брендовая одежда для активного отдыха.
Представляю сеть магазинов Марафон: https://marathon.ua/ Где можно приобрести брендовую одежду для активного отдыха и повседневной жизни по очень доступным ценам. Здесь представлена и дисконтная программа 5%,10%,15%
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