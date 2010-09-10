Можно ли забронировать парковку возле аэропорта?

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Можно ли забронировать парковку возле аэропорта?

Сообщение inna8585v » Сегодня, 09:42

Собираюсь в командировку. Можно ли заранее забронировать парковку возле аэродрома . Лечу на три дня.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 215
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Можно ли забронировать парковку возле аэропорта?

Сообщение vorog58 » Сегодня, 09:47

Кстати , у меня раньше была такая же проблема. Так как приходится частенько летать в краткосрочные командировки , то я пользуюсь обычно услугами этого сервиса: https://parkadvisor.ru/ кстати очень удобно. На сайте подаю заявку и выбираю подходящий вариант.
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