Ремонт квартир под ключ в Москве.
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Ремонт квартир под ключ в Москве.
Решила сделать ремонт в квартире. Посоветуйте строительную организацию , которая выполняет такие работы под ключ в Москве.
Re: Ремонт квартир под ключ в Москве.
Привет. Кстати . тоже не давно закончил ремонт квартиры. По совету одного хорошего знакомого обращался в эту компанию Ремонт по ГОСТУ: http://www.ремонтпогосту.рф
которая выполняет полный спектр ремонтных работ. Отмечу , что выполнили все работы под ключ , в короткие сроки, качественно и относительно не дорого. Лично я остался очень доволен. Так что смело можешь обращаться к ним , выполнять ремонтные работы в срок и под ключ.
которая выполняет полный спектр ремонтных работ. Отмечу , что выполнили все работы под ключ , в короткие сроки, качественно и относительно не дорого. Лично я остался очень доволен. Так что смело можешь обращаться к ним , выполнять ремонтные работы в срок и под ключ.
2 сообщения • Страница 1 из 1
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