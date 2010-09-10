Ремонт квартир под ключ в Москве.

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Ремонт квартир под ключ в Москве.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 09:54

Решила сделать ремонт в квартире. Посоветуйте строительную организацию , которая выполняет такие работы под ключ в Москве.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 215
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Ремонт квартир под ключ в Москве.

Сообщение vorog58 » Сегодня, 10:04

Привет. Кстати . тоже не давно закончил ремонт квартиры. По совету одного хорошего знакомого обращался в эту компанию Ремонт по ГОСТУ: http://www.ремонтпогосту.рф
которая выполняет полный спектр ремонтных работ. Отмечу , что выполнили все работы под ключ , в короткие сроки, качественно и относительно не дорого. Лично я остался очень доволен. Так что смело можешь обращаться к ним , выполнять ремонтные работы в срок и под ключ.
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