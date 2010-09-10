Усиление сигнала сотовой связи

Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Усиление сигнала сотовой связи

Сообщение Hijid » Сегодня, 16:57

Здравствуйте, если вы постоянно сталкиваетесь с проблемами со связью или медленным 3g/4g интернетом, будь вы в квартире, на даче, подземной парковке или подвале, лучшим решением будет связаться с компанией "Ситком", которая установит необходимое оборудование для решения данной проблемы.
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