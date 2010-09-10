Детское автокресло

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Детское автокресло

Сообщение Hijid » Сегодня, 09:47

Считаю, что такие товары как детское автокресло лучше не брать б/у. Мы брали автокресло 0-18 кг в этом https://www.mariatk.ru/catalog/samym_ma ... 1_0_18_kg/ магазине. В качестве мы уверенны, так как не первый раз у них делаем покупки. Всё-таки, трое деток помогут набраться опыта в выборе качественных вещей. Так что, лучше не экономить на таких покупках.
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