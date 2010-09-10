Детское автокресло
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Детское автокресло
Считаю, что такие товары как детское автокресло лучше не брать б/у. Мы брали автокресло 0-18 кг в этом https://www.mariatk.ru/catalog/samym_ma ... 1_0_18_kg/ магазине. В качестве мы уверенны, так как не первый раз у них делаем покупки. Всё-таки, трое деток помогут набраться опыта в выборе качественных вещей. Так что, лучше не экономить на таких покупках.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость