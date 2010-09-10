Сообщение vorog58 » Сегодня, 19:17

Давайте обсудим ваши варианты досуга. У меня это тв и игры. Мне иногда еще нравится читать . Читаю много , что иногда даже от этого устаю. Все же одно и тоже занятие тоже иногда надоедает . У меня никак работа не связана с компьютерами, так что за ним иногда тоже хочется посидеть . Просто кино посмотреть или поиграть во что то . . Мне иногда свойственно такое , люблю азарт