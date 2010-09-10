Кто как и где любит проводит свободное время
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
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Кто как и где любит проводит свободное время
Давайте обсудим ваши варианты досуга. У меня это тв и игры. Мне иногда еще нравится читать . Читаю много , что иногда даже от этого устаю. Все же одно и тоже занятие тоже иногда надоедает . У меня никак работа не связана с компьютерами, так что за ним иногда тоже хочется посидеть . Просто кино посмотреть или поиграть во что то . . Мне иногда свойственно такое , люблю азарт
Re: Кто как и где любит проводит свободное время
Привет.Иногда тоже хочется немного отвлечься от рутинных дел и провести время, где нибудь , в таком заведении, где можно оторваться, почувствовать азарт ну типа этого
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