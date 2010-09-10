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Hijid Гость RZN.info Сообщения: 128 Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11 Покупка инструмента Цитата Сообщение Hijid » Сегодня, 19:46 Хочу купить себе шуруповёрт, но никак не могу определиться с магазином в котором буду покупать. В большинстве из них вообще не предоставляют гарантию или же нет доставки. Нашел здесь https://kit-home.ru подходящий вариант, вроде и гарантию дают, и доставка присутствует. Кто-то имел дело с этим магазином, что можете сказать? Вернуться к началу

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