Покупка инструмента
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Покупка инструмента
Хочу купить себе шуруповёрт, но никак не могу определиться с магазином в котором буду покупать. В большинстве из них вообще не предоставляют гарантию или же нет доставки. Нашел здесь https://kit-home.ru подходящий вариант, вроде и гарантию дают, и доставка присутствует. Кто-то имел дело с этим магазином, что можете сказать?
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