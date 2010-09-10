Винтовые компрессоры ZELKO

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 218
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Винтовые компрессоры ZELKO

Сообщение vorog58 » Сегодня, 15:01

Для нашего производства нужны воздушные винтовые компрессоры. Поискав в интернете нашел сайт ООО «ЗЕЛКО ГРУПП»: http://zelko.ua/kompressornaya-tehnika/ ... ompressory которая производит и реализует эту продукцию под собственной торговой маркой ZELKO®. Посмотрела и выбор не плохой и вроде и цены нормальные. А что вы можете посоветовать?
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