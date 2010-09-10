Дизайн
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Модераторы FORUM.RZN.info, Колхозник
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Дизайн
Всем привет) Кто-то сотрудничал с этой http://legko.com/ компанией? Судя по отзывам делают хорошие проекты, вот хочу немного подробнее о них узнать. В планах заказать проект на всю квартиру 89 квадратов
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