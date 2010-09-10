Дизайн

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Дизайн

Сообщение Hijid » 23 фев 2019, 16:46

Всем привет) Кто-то сотрудничал с этой http://legko.com/ компанией? Судя по отзывам делают хорошие проекты, вот хочу немного подробнее о них узнать. В планах заказать проект на всю квартиру 89 квадратов
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Дизайн

Сообщение inna8585v » Сегодня, 12:56

Привет. Я сама занимаюсь дизайном интерьера .И в своей работе часто использую различные отделочные материалы , в том числе и декоративную штукатурку- https://shtukaturka72.ru/ . Здесь можно подобрать не плохие варианты , в том числе венецианской и фактурной штукатурки, на любой даже самый взыскательный вкус.
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