Дизайн
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Дизайн
Всем привет) Кто-то сотрудничал с этой http://legko.com/ компанией? Судя по отзывам делают хорошие проекты, вот хочу немного подробнее о них узнать. В планах заказать проект на всю квартиру 89 квадратов
Re: Дизайн
Привет. Я сама занимаюсь дизайном интерьера .И в своей работе часто использую различные отделочные материалы , в том числе и декоративную штукатурку- https://shtukaturka72.ru/ . Здесь можно подобрать не плохие варианты , в том числе венецианской и фактурной штукатурки, на любой даже самый взыскательный вкус.
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