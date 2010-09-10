Биатлон

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Биатлон

Сообщение Хойя » Сегодня, 17:11

Привет всем! Смотрите биатлон? Мы с мужем стараемся ни одной трансляции не пропускать. Обычно болеем за наших и стараемся угадать кто победит. И зачастую удается! Вот и думаю - а может на этом заработать? Сейчас же для это го даже никуда ходить не надо - букмекеры онлайн работают: http://bookmakersbet.ru/ Можно прямо из дома ставки делать. Но не рискованно ли это? Кто-то пробовал - поделитесь опытом, а?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Биатлон

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 17:36

Я пробовала один раз. За компанию с друзьями. Но знаете - что поставила, то сразу и проиграла. И больше как-то даже и желания не возникало. Или я такая неудачливая или просто в спорте не разбираюсь.
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Биатлон

Сообщение Пантерка » Сегодня, 18:01

Ну один раз - не показатель. Всякое же может быть. Порой даже явный фаворит проигрывает, а какая-нибудь "темная лошадка" вырывается вперед. Так что проигрыши неизбежны
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Биатлон

Сообщение Holly » Сегодня, 18:11

Мы с мужем ставим иногда. Бывают и выигрыши и проигрыши. Но мы ставим по чуть-чуть, чисто для развлечения. Так что проигрыши по карману не бьют)
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