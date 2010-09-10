Сообщение Raduznaya » Сегодня, 17:36

Я пробовала один раз. За компанию с друзьями. Но знаете - что поставила, то сразу и проиграла. И больше как-то даже и желания не возникало. Или я такая неудачливая или просто в спорте не разбираюсь.