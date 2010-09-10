Биатлон
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
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Биатлон
Привет всем! Смотрите биатлон? Мы с мужем все заезды смотрим - ничего не пропускаем по мере возможностей. Обычно болеем за наших и пытаемся догадаться кто придет первым. И зачастую удается! Вот и думаю - а может на этом заработать? Вроде сейчас букмекеры онлайн работают: http://bookmakersbet.ru/ Так что никуда идти не придется, а вместо этого можно прямо из дома ставки делать. Но не рискованно ли это? Кто-то пробовал - поделитесь опытом, а?
Re: Биатлон
Рискованно - не то слово! Вы же должны понимать, что тут никогда не может быть стопроцентной гарантии. Ведь спорт дело такое - тут даже явный фаворит может внезапно проиграть
Re: Биатлон
Ну да. Вы все верно говорите. Явный фаворит может внезапно проиграть, зато тот, кто сможет предсказать победу явного аутсайдера - и разбогатеет))
Re: Биатлон
Да понятно, что риск есть. Будут и победы и проигрыши. Главное не ставить такие суммы, чтобы их потеря больно ударила по карману
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