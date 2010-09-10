Биатлон

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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Биатлон

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 21:01

Привет всем! Смотрите биатлон? Мы с мужем все заезды смотрим - ничего не пропускаем по мере возможностей. Обычно болеем за наших и пытаемся догадаться кто придет первым. И зачастую удается! Вот и думаю - а может на этом заработать? Вроде сейчас букмекеры онлайн работают: http://bookmakersbet.ru/ Так что никуда идти не придется, а вместо этого можно прямо из дома ставки делать. Но не рискованно ли это? Кто-то пробовал - поделитесь опытом, а?
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: Биатлон

Сообщение Хойя » Сегодня, 21:14

Рискованно - не то слово! Вы же должны понимать, что тут никогда не может быть стопроцентной гарантии. Ведь спорт дело такое - тут даже явный фаворит может внезапно проиграть
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Биатлон

Сообщение Пантерка » Сегодня, 21:29

Ну да. Вы все верно говорите. Явный фаворит может внезапно проиграть, зато тот, кто сможет предсказать победу явного аутсайдера - и разбогатеет))
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Биатлон

Сообщение Holly » Сегодня, 21:51

Да понятно, что риск есть. Будут и победы и проигрыши. Главное не ставить такие суммы, чтобы их потеря больно ударила по карману
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