Жалоба на соседей

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Жалоба на соседей

Сообщение Hijid » Сегодня, 13:46

У меня такие соседи, которым абсолютно все равно на окружающих и они не понимают, что кому-то могут мешать своим поведением. В такой ситуации как у меня, поможет только жалоба участковому, вот https://ajdocs.ru/doc/52 кстати, есть бланк для заполнения. Скачал его, все подробно написал и отнес в полицию, пусть они разбираются в этом вопросе.
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