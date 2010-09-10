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Hijid Гость RZN.info Сообщения: 132 Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11 Жалоба на соседей Цитата Сообщение Hijid » Сегодня, 13:46 У меня такие соседи, которым абсолютно все равно на окружающих и они не понимают, что кому-то могут мешать своим поведением. В такой ситуации как у меня, поможет только жалоба участковому, вот https://ajdocs.ru/doc/52 кстати, есть бланк для заполнения. Скачал его, все подробно написал и отнес в полицию, пусть они разбираются в этом вопросе. Вернуться к началу

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