Жалоба на соседей
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Жалоба на соседей
У меня такие соседи, которым абсолютно все равно на окружающих и они не понимают, что кому-то могут мешать своим поведением. В такой ситуации как у меня, поможет только жалоба участковому, вот https://ajdocs.ru/doc/52 кстати, есть бланк для заполнения. Скачал его, все подробно написал и отнес в полицию, пусть они разбираются в этом вопросе.
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