Шарико винтовая пара
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Шарико винтовая пара
Меня интересует приобретение крупной партии шарико винтовой пары . Подскажите, кто сотрудничал с производителем THK? Слышал в рабочих кругах достаточно положительных отзывов об этой компании.
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