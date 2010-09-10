Шарико винтовая пара

Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Шарико винтовая пара

Сообщение Hijid » 51 минуту назад

Меня интересует приобретение крупной партии шарико винтовой пары . Подскажите, кто сотрудничал с производителем THK? Слышал в рабочих кругах достаточно положительных отзывов об этой компании.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Работа в Рязани - JOB.RZN.info»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей