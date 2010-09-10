Футбол
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Футбол
Здравствуйте. Меня волнует один единственный вопрос, есть ли возможность где-то читать новости о Чемпионате Франции без регистрации и многочисленных рекламных блоков? Если вам приходилось уже ранее сталкиваться с такими информационными ресурсами, то прошу обязательно отписаться.
Re: Футбол
zevc писал(а):Здравствуйте. Меня волнует один единственный вопрос, есть ли возможность где-то читать новости о Чемпионате Франции без регистрации и многочисленных рекламных блоков? Если вам приходилось уже ранее сталкиваться с такими информационными ресурсами, то прошу обязательно отписаться.
Мне приходилось сталкиваться с таким информационным ресурсом, и я сразу же сохранила его себе в закладки. На самом деле очень удобно – находишь в интернете какой-то сайт и сразу можно посещать его без каких-то ограничений хоть сто раз в день. Вот сюда https://www.footboom.com/france/ligue-1 советую заглянуть, чтобы ознакомиться с новостной лентой, которая напрямую касается Чемпионата Франции. Удобно очень, есть возможность сориентироваться по представленной информации, а потом в случае чего ещё и отдельные фрагменты матчей просмотреть.
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