Футбол

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Футбол

Сообщение zevc » 25 фев 2019, 16:10

Здравствуйте. Меня волнует один единственный вопрос, есть ли возможность где-то читать новости о Чемпионате Франции без регистрации и многочисленных рекламных блоков? Если вам приходилось уже ранее сталкиваться с такими информационными ресурсами, то прошу обязательно отписаться.
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Мастер.
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53

Re: Футбол

Сообщение Мастер. » 25 фев 2019, 16:50

zevc писал(а):Здравствуйте. Меня волнует один единственный вопрос, есть ли возможность где-то читать новости о Чемпионате Франции без регистрации и многочисленных рекламных блоков? Если вам приходилось уже ранее сталкиваться с такими информационными ресурсами, то прошу обязательно отписаться.

Мне приходилось сталкиваться с таким информационным ресурсом, и я сразу же сохранила его себе в закладки. На самом деле очень удобно – находишь в интернете какой-то сайт и сразу можно посещать его без каких-то ограничений хоть сто раз в день. Вот сюда https://www.footboom.com/france/ligue-1 советую заглянуть, чтобы ознакомиться с новостной лентой, которая напрямую касается Чемпионата Франции. Удобно очень, есть возможность сориентироваться по представленной информации, а потом в случае чего ещё и отдельные фрагменты матчей просмотреть.
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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: Футбол

Сообщение Níell » Сегодня, 20:27

А там только о футболе Франции?
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