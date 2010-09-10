Футбол

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Футбол

Сообщение zevc » 25 фев 2019, 16:10

Здравствуйте. Меня волнует один единственный вопрос, есть ли возможность где-то читать новости о Чемпионате Франции без регистрации и многочисленных рекламных блоков? Если вам приходилось уже ранее сталкиваться с такими информационными ресурсами, то прошу обязательно отписаться.
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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: Футбол

Сообщение Níell » 11 мар 2019, 20:27

А там только о футболе Франции?
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Футбол

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 12:43

А меня интересовало где можно найти анализ событий бука Лиги чемпионов УЕФА, в интернете оказывается об этом достаточно много информации - https://www.apsny.ge/2020/soc/1596222195.php с поиском проблем не возникло. В связи пандемии попасть на Лигу не у всех получилось, но ничего страшного. Можно и в интернете посмотреть.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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