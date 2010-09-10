Футбол
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Футбол
Здравствуйте. Меня волнует один единственный вопрос, есть ли возможность где-то читать новости о Чемпионате Франции без регистрации и многочисленных рекламных блоков? Если вам приходилось уже ранее сталкиваться с такими информационными ресурсами, то прошу обязательно отписаться.
Re: Футбол
А там только о футболе Франции?
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Re: Футбол
А меня интересовало где можно найти анализ событий бука Лиги чемпионов УЕФА, в интернете оказывается об этом достаточно много информации - https://www.apsny.ge/2020/soc/1596222195.php с поиском проблем не возникло. В связи пандемии попасть на Лигу не у всех получилось, но ничего страшного. Можно и в интернете посмотреть.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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