Сообщение zevc » 25 фев 2019, 16:10

Здравствуйте. Меня волнует один единственный вопрос, есть ли возможность где-то читать новости о Чемпионате Франции без регистрации и многочисленных рекламных блоков? Если вам приходилось уже ранее сталкиваться с такими информационными ресурсами, то прошу обязательно отписаться.