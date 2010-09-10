Пылесос
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Пылесос
Что ваши половинки дарят на праздники? Я своей жене на годовщину подарил многофункциональный пылесос. Это просто мечта! Имеет щетку для чистки ковров, штор, мебели, игрушек. С его насадками легко убрать в труднодоступных местах. А также, с помощью него, мы надували детям матрасы и шарики, очень удобно) Стоимость соответствует его качеству, такой пылесос прослужит долго. Вот этот сайт rainbow-aquasystem.ru/bazovaya-komplektacziya/ может и вы приобретете такого помощника домой.
Re: Пылесос
Недавно с такой шикарной женщиной время провел... Незабываемая ночь, время пролетело незаметно. http://prostitutkibelgorodagirls.com/
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