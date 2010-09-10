Помогите с выбором

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Помогите с выбором

Сообщение vorog58 » Сегодня, 17:56

Сыну на днях , скоро стукнет 15. Решили сделать ему не большой презнт. Подарить ему толстовку. Я конечно не очень силен в современной моде. Но лично мне очень нравится вот эта толстовка : https://21-shop.ru/catalog/muzhskoe/ode ... 1%8B%D0%B9 , а супруга настаивает на этой: https://21-shop.ru/catalog/muzhskoe/ode ... 1%8B%D0%B9 А вы что посоветуете.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Для родителей»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость