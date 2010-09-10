Смс-рассылки
Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.
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Смс-рассылки
Недавно наткнулся на такой вот интересный блог, где рассказывается о пользе смс-рассылок для бизнеса. Несмотря на то, что соц сети сейчас вышли на новый уровень, метод смс-рассылок по-прежнему является более результативным.
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