Смс-рассылки

Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Смс-рассылки

Сообщение Hijid » Сегодня, 11:19

Недавно наткнулся на такой вот интересный блог, где рассказывается о пользе смс-рассылок для бизнеса. Несмотря на то, что соц сети сейчас вышли на новый уровень, метод смс-рассылок по-прежнему является более результативным.
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