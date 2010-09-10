собираемся в небольшое путешествие

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

собираемся в небольшое путешествие

Сообщение Hijid » Сегодня, 17:41

Всем привет, собираемся в небольшое путешествие, хочу купить чемодан себе и жене. Может кто-то посоветует, какого типа лучше брать? С какими удобнее?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей