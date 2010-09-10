собираемся в небольшое путешествие
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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собираемся в небольшое путешествие
Всем привет, собираемся в небольшое путешествие, хочу купить чемодан себе и жене. Может кто-то посоветует, какого типа лучше брать? С какими удобнее?
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