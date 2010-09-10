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Hijid Гость RZN.info Сообщения: 139 Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11 Качественные подшипники Цитата Сообщение Hijid » Сегодня, 10:45 Здравствуйте, подшипники для серьёзной эксплуатации нужно покупать только изготовленные мировыми производителями. Надёжным поставщиком такой продукции можно считать "Берг Аб" http://www.bergab.ru/ . Компания очень хорошо себя зарекомендовала, продавая качественные подшипники всех видов, которые явно смогут прослужить долгое время. Вернуться к началу

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