Хочу заказать кадастровые работы
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Хочу заказать кадастровые работы
Хочу заказать кадастровые работы https://kb-realty.ru/uslugi/postanovka- ... vyy-uchet/ в компании ""КБ-Недвижимость"" , из тех компаний, что я нашёл, у них самые подходящие условия. Почитал отзывы в интернете - вроде как хорошие специалисты. Кто-то, может, уже сотрудничал с ними? "
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Застройщики и новостройки Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей