Хочу заказать кадастровые работы

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Хочу заказать кадастровые работы

Сообщение Hijid » Сегодня, 11:40

Хочу заказать кадастровые работы https://kb-realty.ru/uslugi/postanovka- ... vyy-uchet/ в компании ""КБ-Недвижимость"" , из тех компаний, что я нашёл, у них самые подходящие условия. Почитал отзывы в интернете - вроде как хорошие специалисты. Кто-то, может, уже сотрудничал с ними? "
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