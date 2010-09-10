Дота 2
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Дота 2
Геймер к киберспорте и вне его, стоит начинать? Взрослый человек идет в кибеспортсмены, и жизнь замыкается под монитором, с тренировками по одному и то же месту, допустим есть у него сильная игра и он играет кроме как по сетке еще, а может никогда не пробраться в настоящий киберспорт.
Re: Дота 2
zevc писал(а):Геймер к киберспорте и вне его, стоит начинать? Взрослый человек идет в кибеспортсмены, и жизнь замыкается под монитором, с тренировками по одному и то же месту, допустим есть у него сильная игра и он играет кроме как по сетке еще, а может никогда не пробраться в настоящий киберспорт.
Киберспортсмены разной силы игры приходят, написали о Артеме Баршаке из дотерского состава https://es.bet/ru/news/dota2 , как ему тяжело с командой играть против Клемента Иванова, и знаете, там с его слов, они не очень подготовились, и не были по силе так-то равны, соперника знали, но не стали дома думать, как его сломать, мечтали выйти не очень высока пока что, а вот свело их. Геймер с умением поиграть и выиграть может записаться в киберспортсмены по-настоящему.
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