Дота 2

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Дота 2

Сообщение zevc » Сегодня, 11:49

Геймер к киберспорте и вне его, стоит начинать? Взрослый человек идет в кибеспортсмены, и жизнь замыкается под монитором, с тренировками по одному и то же месту, допустим есть у него сильная игра и он играет кроме как по сетке еще, а может никогда не пробраться в настоящий киберспорт.
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Мастер.
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53

Re: Дота 2

Сообщение Мастер. » Сегодня, 12:30

zevc писал(а):Геймер к киберспорте и вне его, стоит начинать? Взрослый человек идет в кибеспортсмены, и жизнь замыкается под монитором, с тренировками по одному и то же месту, допустим есть у него сильная игра и он играет кроме как по сетке еще, а может никогда не пробраться в настоящий киберспорт.

Киберспортсмены разной силы игры приходят, написали о Артеме Баршаке из дотерского состава https://es.bet/ru/news/dota2 , как ему тяжело с командой играть против Клемента Иванова, и знаете, там с его слов, они не очень подготовились, и не были по силе так-то равны, соперника знали, но не стали дома думать, как его сломать, мечтали выйти не очень высока пока что, а вот свело их. Геймер с умением поиграть и выиграть может записаться в киберспортсмены по-настоящему.
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