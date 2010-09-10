Сообщение zevc » Сегодня, 11:49

Геймер к киберспорте и вне его, стоит начинать? Взрослый человек идет в кибеспортсмены, и жизнь замыкается под монитором, с тренировками по одному и то же месту, допустим есть у него сильная игра и он играет кроме как по сетке еще, а может никогда не пробраться в настоящий киберспорт.