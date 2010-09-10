Кто, какой музыкальный жанр предпочитает
Обсуждение развлекательных мероприятий города.
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Кто, какой музыкальный жанр предпочитает
Кто, какой музыкальный жанр предпочитает и где слушаете
Re: Кто, какой музыкальный жанр предпочитает
Привет. Даже не знаю , что и ответить. Я обычно предпочитаю ту слушать песню , которая мне нравится. Как- то по жанрам их не делю. В основном мне нравится слушать здесь: https://mp3ogg.ru/ Здесь не плохой выбор исполнителей и отличное качество. Кстати здесь можно быстро скачать понравившуюся песню.
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