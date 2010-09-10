Кто, какой музыкальный жанр предпочитает

Обсуждение развлекательных мероприятий города.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Кто, какой музыкальный жанр предпочитает

Сообщение inna8585v » Сегодня, 11:51

Кто, какой музыкальный жанр предпочитает и где слушаете
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Кто, какой музыкальный жанр предпочитает

Сообщение vorog58 » Сегодня, 12:08

Привет. Даже не знаю , что и ответить. Я обычно предпочитаю ту слушать песню , которая мне нравится. Как- то по жанрам их не делю. В основном мне нравится слушать здесь: https://mp3ogg.ru/ Здесь не плохой выбор исполнителей и отличное качество. Кстати здесь можно быстро скачать понравившуюся песню.
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