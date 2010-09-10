Стекло

Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Стекло

Сообщение Hijid » 41 минуту назад

Мужики, попал я недавно в небольшое ДТП, с машиной все нормально, только два стекла боковых разбились. Посмотрел цену на них у официалов, слишком дорого получается. Вот нашел вроде неплохую фирму Benson glass-leader.ru/proizvoditeli-avtostekol/benson/, стекла Китайские, но говорят хорошие. Хотел бы спросить, может кто-то ставил такие на БМВ или Ауди, как вам, есть разница?
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