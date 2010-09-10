Диагностика автомобиля

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Диагностика автомобиля

Сообщение klonik » Сегодня, 12:17

Диагностика автомобиля

Выездной авто электрик делает ремонт электрооборудования и электроники легковых и грузовых авто. Нахождение и отсеивание повреждений электроники машины на на дому. Выездной автоэлектрик http://autoelect.ru/ выполнит оперативную современную электроодонтодиагностику авто. Услуги авто-электрика: запуск двигателя, срочная зарядка авто, исправление повреждений в электрооборудовании.
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