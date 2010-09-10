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inna8585v Гость RZN.info Сообщения: 143 Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53 Сепараторы для молока Цитата Сообщение inna8585v » Сегодня, 13:37

Сверху заливаешь молоко, оно сепарируется. С одного слива идет сыворотка, а с другого сливки.

Короче, тру штука, для тех кто живет в деревне и держит коров/коз. С одной стороны, можно получать натуральные продукты, особенно если дома дети, а с другой - решает проблему хранения того самого молока.

Приобрести можно на этом сайте: Сепаратор это такая железяка, которая позволяет из свежего молока получать сливки, из которого потом можно делать сыр, масло. Используются сливки и в кулинарии.Сверху заливаешь молоко, оно сепарируется. С одного слива идет сыворотка, а с другого сливки.Короче, тру штука, для тех кто живет в деревне и держит коров/коз. С одной стороны, можно получать натуральные продукты, особенно если дома дети, а с другой - решает проблему хранения того самого молока.Приобрести можно на этом сайте: https://inlet.com.ua/separator-dlya-moloka/ Вернуться к началу

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