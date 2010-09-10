Сепараторы для молока
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Сепараторы для молока
Сепаратор это такая железяка, которая позволяет из свежего молока получать сливки, из которого потом можно делать сыр, масло. Используются сливки и в кулинарии.
Сверху заливаешь молоко, оно сепарируется. С одного слива идет сыворотка, а с другого сливки.
Короче, тру штука, для тех кто живет в деревне и держит коров/коз. С одной стороны, можно получать натуральные продукты, особенно если дома дети, а с другой - решает проблему хранения того самого молока.
Приобрести можно на этом сайте: https://inlet.com.ua/separator-dlya-moloka/
Сверху заливаешь молоко, оно сепарируется. С одного слива идет сыворотка, а с другого сливки.
Короче, тру штука, для тех кто живет в деревне и держит коров/коз. С одной стороны, можно получать натуральные продукты, особенно если дома дети, а с другой - решает проблему хранения того самого молока.
Приобрести можно на этом сайте: https://inlet.com.ua/separator-dlya-moloka/
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей