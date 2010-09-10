Сепараторы для молока

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Сепараторы для молока

Сообщение inna8585v » Сегодня, 13:37

Сепаратор это такая железяка, которая позволяет из свежего молока получать сливки, из которого потом можно делать сыр, масло. Используются сливки и в кулинарии.
Сверху заливаешь молоко, оно сепарируется. С одного слива идет сыворотка, а с другого сливки.
Короче, тру штука, для тех кто живет в деревне и держит коров/коз. С одной стороны, можно получать натуральные продукты, особенно если дома дети, а с другой - решает проблему хранения того самого молока.
Приобрести можно на этом сайте: https://inlet.com.ua/separator-dlya-moloka/
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