АКБ

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Viluar
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07

АКБ

Сообщение Viluar » Сегодня, 13:43

Мне нужна помощь в выборе надежного аккумулятора для машины Фольксваген Поло, а то сам не знаю, какую именно модель АКБ лучше купить, чтобы она идеально полошла для моей машины. Буду очень признателен за советы.
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Holdwezor
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02 янв 2017, 23:31

Re: АКБ

Сообщение Holdwezor » Сегодня, 14:40

В вашем случае есть несколько вариантов решения проблемы, первый - это обратиться за помощью к мастерам в автосервисе, а второй - подобрать АКБ самостоятельно через специальный сервис. А вообще, подумайте над тем, чтобы Tyumen Battery Premium купить https://akbmoscow.ru/catalog/avtomobiln ... n_premium/ Но, сначала введите в систему подбора все данные по вашей машине, чтобы узнать, какая именно модель АКБ вам подойдет.
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