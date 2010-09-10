Сообщение Viluar » Сегодня, 13:43

Мне нужна помощь в выборе надежного аккумулятора для машины Фольксваген Поло, а то сам не знаю, какую именно модель АКБ лучше купить, чтобы она идеально полошла для моей машины. Буду очень признателен за советы.