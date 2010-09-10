АКБ
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АКБ
Мне нужна помощь в выборе надежного аккумулятора для машины Фольксваген Поло, а то сам не знаю, какую именно модель АКБ лучше купить, чтобы она идеально полошла для моей машины. Буду очень признателен за советы.
Re: АКБ
В вашем случае есть несколько вариантов решения проблемы, первый - это обратиться за помощью к мастерам в автосервисе, а второй - подобрать АКБ самостоятельно через специальный сервис. А вообще, подумайте над тем, чтобы Tyumen Battery Premium купить https://akbmoscow.ru/catalog/avtomobiln ... n_premium/ Но, сначала введите в систему подбора все данные по вашей машине, чтобы узнать, какая именно модель АКБ вам подойдет.
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