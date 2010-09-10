АКБ
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
6 сообщений • Страница 1 из 1
АКБ
Мне нужна помощь в выборе надежного аккумулятора для машины Фольксваген Поло, а то сам не знаю, какую именно модель АКБ лучше купить, чтобы она идеально полошла для моей машины. Буду очень признателен за советы.
Re: АКБ
В вашем случае есть несколько вариантов решения проблемы, первый - это обратиться за помощью к мастерам в автосервисе, а второй - подобрать АКБ самостоятельно через специальный сервис. А вообще, подумайте над тем, чтобы Tyumen Battery Premium купить https://akbmoscow.ru/catalog/avtomobiln ... n_premium/ Но, сначала введите в систему подбора все данные по вашей машине, чтобы узнать, какая именно модель АКБ вам подойдет.
Re: АКБ
А я даже и не знал, что можно вот так просто с помощью системы подобрать подходящий аккумулятор. А вы не знаете, такой метод подбора надежный? То есть, система правильно подберет аккумулятор?
Re: АКБ
Да, сейчас действительно стало все просто и удобно. По идее, система должна работать стабильно и правильно, но если вас это так волнует, то на всякий случай попросите помощи у кого-то из мастеров в автосервисе, чтобы подстраховаться.
Re: АКБ
Еще хотел у вас спросить, а как правильно ухаживать за аккумулятором, чтобы продлить срок его службы? Я так понял просто не стоит оставлять его в машине, когда на улице большой мороз, верно?
Re: АКБ
Конечно, на морозе лучше не бросать, поскольку из-за этого АКБ может выйти из строя. Периодически нужно чистить клеммы, а вообще вам стоит найти инструкцию по уходу за аккумулятором, чтобы знать все тонкости.
6 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей