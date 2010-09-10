Сообщение Holdwezor » Сегодня, 11:40

Да, сейчас действительно стало все просто и удобно. По идее, система должна работать стабильно и правильно, но если вас это так волнует, то на всякий случай попросите помощи у кого-то из мастеров в автосервисе, чтобы подстраховаться.