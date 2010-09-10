АКБ

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Viluar
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07

АКБ

Сообщение Viluar » 02 мар 2019, 13:43

Мне нужна помощь в выборе надежного аккумулятора для машины Фольксваген Поло, а то сам не знаю, какую именно модель АКБ лучше купить, чтобы она идеально полошла для моей машины. Буду очень признателен за советы.
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Holdwezor
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 янв 2017, 23:31

Re: АКБ

Сообщение Holdwezor » 02 мар 2019, 14:40

В вашем случае есть несколько вариантов решения проблемы, первый - это обратиться за помощью к мастерам в автосервисе, а второй - подобрать АКБ самостоятельно через специальный сервис. А вообще, подумайте над тем, чтобы Tyumen Battery Premium купить https://akbmoscow.ru/catalog/avtomobiln ... n_premium/ Но, сначала введите в систему подбора все данные по вашей машине, чтобы узнать, какая именно модель АКБ вам подойдет.
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Viluar
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07

Re: АКБ

Сообщение Viluar » 02 мар 2019, 17:27

А я даже и не знал, что можно вот так просто с помощью системы подобрать подходящий аккумулятор. А вы не знаете, такой метод подбора надежный? То есть, система правильно подберет аккумулятор?
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Holdwezor
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 янв 2017, 23:31

Re: АКБ

Сообщение Holdwezor » 03 мар 2019, 11:40

Да, сейчас действительно стало все просто и удобно. По идее, система должна работать стабильно и правильно, но если вас это так волнует, то на всякий случай попросите помощи у кого-то из мастеров в автосервисе, чтобы подстраховаться.
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Viluar
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07

Re: АКБ

Сообщение Viluar » 03 мар 2019, 14:11

Еще хотел у вас спросить, а как правильно ухаживать за аккумулятором, чтобы продлить срок его службы? Я так понял просто не стоит оставлять его в машине, когда на улице большой мороз, верно?
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Holdwezor
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 янв 2017, 23:31

Re: АКБ

Сообщение Holdwezor » 03 мар 2019, 15:01

Конечно, на морозе лучше не бросать, поскольку из-за этого АКБ может выйти из строя. Периодически нужно чистить клеммы, а вообще вам стоит найти инструкцию по уходу за аккумулятором, чтобы знать все тонкости.
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Ленивец
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 57 минут назад

Re: АКБ

Сообщение Ленивец » 53 минуты назад

Holdwezor писал(а):Конечно, на морозе лучше не бросать, поскольку из-за этого АКБ может выйти из строя. Периодически нужно чистить клеммы, а вообще вам стоит найти инструкцию по уходу за аккумулятором, чтобы знать все тонкости.

о морозе все знают, наверное
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