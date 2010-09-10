Камины
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Камины
Заканчиваем строительство дома. Думаем в гостинной установить камин. В инете нашел сайт : https://kamin-sklad.ru/ где представлен не плохой выбор каминов и й цены вроде демократичные . Может поможете определится с выбором.
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