Камины

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Камины

Сообщение vorog58 » Сегодня, 08:01

Заканчиваем строительство дома. Думаем в гостинной установить камин. В инете нашел сайт : https://kamin-sklad.ru/ где представлен не плохой выбор каминов и й цены вроде демократичные . Может поможете определится с выбором.
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